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TCMB Şubat Anketi: TÜFE Artış Beklentileri Yükseldi

TCMB'nin yayımladığı anket, yıl sonu TÜFE artış beklentisini 28,30'a yükseltti. Dolar/TL beklentileri değişiklik gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:58
TCMB Şubat Anketi: TÜFE Artış Beklentileri Yükseldi

TCMB'nin Şubat Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi, yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

TÜFE ve Dolar/TL Beklentileri

TCMB tarafından gerçekleştirilen anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile toplamda 69 katılımcı ile yapılmıştır. Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bir önceki dönemde %2,65 iken, bu dönemde %3,23 olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların yıl sonu dolara göre TL beklentisi ise, 43,0265'ten 42,8869'a düşmüştür. Yeniden gözden geçirilen 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 43,8140'tan 43,9612'ye çıkmıştır.

Cari İşlemler Açığı Beklentileri Artıyor

Bir önceki anket döneminde 17,4 milyar dolar olarak belirlenen yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, 18,8 milyar dolara yükselmiştir. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,6 milyar dolar'a ulaşmıştır.

Politika Faizi Beklentileri

Gelecek dönem için politika faizi beklentileri üzerinde de dikkat çekici değişimler gözlemlenmiştir. Cari ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 45 olarak belirlenirken, 3 ay sonrası için bu beklenti %40'a gerilemiştir. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %29,14'ten %28,92'ye inmiştir.

GSYH Artış Beklentileri

Son olarak, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi, cari yıl için %3'e düşerken, gelecek yıl için beklenti sabit kalarak %3,9 olarak öngörülmektedir.

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