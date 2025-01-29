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TCMB Tarafından Belirlenen Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için bir kur tablosu yayımladı. İşte detayları.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:43
TCMB Tarafından Belirlenen Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bir bilgi amaçlı kur tablosu yayınladı. İşte bu dövizlerin TL karşılıklarını gösteren tablo:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03403
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37170
BHDBAHREYN DİNARI94.7981
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29415
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.9606
BWPBOTSVANA PULASI2.5678
BRLBREZİLYA REALİ6.1013
DZDCEZAYİR DİNARI0.26455
CZKÇEK KORUNASI1.4804
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00221
MADFAS DİRHEMİ3.5757
PHPFİLİPİN PESOSU0.61206
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9144
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4180
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41288
HKDHONG KONG DOLARI4.5876
IQDIRAK DİNARI0.02728
ISKİZLANDA KRONU0.25514
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06908
KESKENYA ŞİLİNİ0.27672
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00847
LYDLİBYA DİNARI7.2832
HUFMACAR FORİNTİ0.09111
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60405
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.1354
MXNMEKSİKA PESOSU1.7424
EGPMISIR LİRASI0.71122
MDLMOLDOVA LEYİ1.9189
NADNAMİBYA DOLARI1.9147
NGNNİJERYA NAİRASI0.02366
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00276
PENPERU YENİ SOLU9.5685
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.8293
RSDSIRP DİNARI0.31724
SGDSİNGAPUR DOLARI26.4536
SDGSUDAN POUNDU0.05951
SYRSURİYE LİRASI0.00275
SZLSVAZİLAND LİLA1.9144
THBTAYLAND BAHTI1.0596
TNDTUNUS DİNARI11.1880
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.2120
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.85264
OMRUMMAN RİYALİ92.8282
JODÜRDÜN DİNARI50.3542
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.9232
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0889
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1835

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