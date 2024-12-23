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TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Faiz Oranları Belirlendi

TCMB, 20 ve 495 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenleyerek faiz oranlarını belirledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:08
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi: Faiz Oranları Belirlendi

TCMB'den İki Büyük TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 495 milyar 874 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtı. Bu ihaleler, bankanın likidite yönetimindeki önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

30 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

TCMB'nin 30 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 9 milyar 286 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, faiz oranları da önemli bir yer tuttu. Minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

24 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

Bankanın 24 Aralık vadeli 495 milyar 874 milyon liralık TL depo alım ihalesi de, teklif ve gerçekleşme tutarının 495 milyar 874 milyon lira olduğu bilgisiyle tamamlandı. Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranları ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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