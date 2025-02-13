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TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

TCMB, üç TL depo alım ihalesi düzenleme kararı aldı. İhalelerdeki faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:44
TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

TCMB, TL Depo Alım İhaleleri Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 907 milyar 766 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihale, piyasalarda önemli bir etkiye sahip olacak.

İhalelere Ait Detaylar

14 Şubat vadeli 907 milyar 766 milyon liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 907 milyar 766 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede belirlenen minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 oldu.

13 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif tutarı 17 milyar 775 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 12 milyar 775 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihale için minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak kaydedildi.

Son olarak, 20 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise hem teklif hem gerçekleşme tutarı 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu ihale için tüm faiz oranları yüzde 45 olarak ilan edildi.

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