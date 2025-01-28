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TCMB Üç Adet TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 680 milyar, 100 milyar ve 20 milyar liralık TL depo alım ihaleleri açtı. Faiz oranları dikkat çekici rakamlarla belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:56
TCMB Üç Adet TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Üç Önemli TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 680 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere toplam üç TL depo alım ihalesi açtı.

680 Milyar Liralık İhalede Faiz Oranları

TCMB'nin, 29 Ocak vadeli 680 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 646 milyar 279 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede belirlenen faiz oranları ise oldukça dikkat çekici; minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

100 Milyar Liralık İhaledeki Faiz Durumu

25 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 29 milyar 325 milyon lira oldu. Bu ihale kapsamında minimum faiz oranı yüzde 45,9, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 Milyar Liralık İhalede Faiz Oranları

Bankanın 4 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 750 milyon lira oldu. Bu ihalede tüm faiz oranları eşit olarak yüzde 45 olarak ilan edildi.

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