DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 613 milyar, 100 milyar ve 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi; faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:05
TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, Üç Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 613 milyar 826 milyon lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç ayrı TL depo alım ihalesi açtı.

31 Ocak vadeli 613 milyar 826 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı ise 613 milyar 826 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Öte yandan, 27 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklifler 15 milyar 250 milyon lira oldu. Bu ihale için minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,98 olarak belirlendi.

Bankanın düzenlediği 6 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira olarak belirtildi. Bu ihalede faiz oranları ise minimum, maksimum ve ortalama olarak yüzde 45 olarak açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira
3
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
4
TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
5
Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama
6
Merkez Bankası Toplantı Özeti: Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor
7
Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!