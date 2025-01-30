TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, Üç Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 613 milyar 826 milyon lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç ayrı TL depo alım ihalesi açtı.

31 Ocak vadeli 613 milyar 826 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı ise 613 milyar 826 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Öte yandan, 27 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklifler 15 milyar 250 milyon lira oldu. Bu ihale için minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,98 olarak belirlendi.

Bankanın düzenlediği 6 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira olarak belirtildi. Bu ihalede faiz oranları ise minimum, maksimum ve ortalama olarak yüzde 45 olarak açıklandı.