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TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

TEB, kredi faizlerinin tavan yaptığı bu dönemde müşterilerine kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 150 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, 15-18-21 ay vadelerde yüzde 2,99 faiz oranından yararlanabiliyor. Üstelik kredi başvurusu yaparken 3 ay erteleme seçeneği de var. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:55
TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

TEB, acil nakit ihtiyacı olan veya borçlarını tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. Banka, 1.000 TL ile 150.000 TL arasında değişen kredi tutarlarında, 3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında, 15-18-21 ay vadelerde kredi kullanan müşteriler, yüzde 2,99 faiz oranından faydalanabiliyor. Diğer vadelerde ise faiz oranı yüzde 3,09 ile yüzde 3,19 arasında değişiyor. Peki TEB kredi kampanyasına nasıl başvurulur? Detaylarda…

TEB KREDİ KAMPANYASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

TEB kredi kampanyasının en büyük avantajı, piyasadaki en düşük faiz oranlarından birini sunmasıdır. Kredi faizlerinin yüzde 5’e yaklaştığı bu dönemde, yüzde 2,99 faiz oranı bulmak oldukça zordur. Bu sayede, müşteriler hem daha az faiz ödeyerek hem de daha düşük taksitlerle kredi borçlarını rahatça ödeyebilirler.

kredi çekmek

TEB kredi kampanyasının bir diğer avantajı ise, kredi başvurusu yaparken 3 ay erteleme seçeneği sunmasıdır. Bu sayede, müşteriler kredi kullandıktan sonra 3 ay boyunca hiçbir ödeme yapmazlar. Bu süre zarfında, müşterilerin cebini toparlaması ve ödemelere hazır hale gelmesi amaçlanmaktadır.

TEB kredi kampanyasının bir başka avantajı da kredi tutarının yüksek olmasıdır. Banka, müşterilerine 150 bin TL’ye kadar kredi imkanı tanımaktadır. Bu tutar, birçok ihtiyacı karşılamak için yeterli olabilir. Ayrıca, müşteriler birden fazla kredi borcunu da bu kredi ile kapatabilir ve tek bir bankaya borçlu olabilirler.

TEB bankası

TEB KREDİ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

TEB kredi kampanyasına başvurmak için, bankanın internet sitesi, mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilir. Başvuru sırasında, müşterilerin nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve ikametgah belgesi gibi belgeleri hazır bulundurması gerekmektedir. Başvuru sonucu, kısa sürede müşterilere bildirilmektedir. Onaylanan krediler, müşterilerin hesaplarına hemen aktarılmaktadır.

TEB KREDİ

TEB kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin acele etmesi tavsiye edilir. Çünkü kampanya, stoklarla sınırlıdır. Ayrıca, banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle, bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvuru yapmak gerekmektedir.

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