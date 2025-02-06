Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Yürürlüğe Girdi

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile, Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılmış ikili veya çoklu anlaşma ve sözleşmelere bağlı olarak tehlikeli madde taşımacılığına yönelik yeni usul ve esaslar belirlendi.

Yeni Düzenlemeler Neleri Kapsıyor?

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, transit taşıma ve yabancı plakalı taşıtların tanımları eklendi. Tehlikeli madde faaliyet belgesi (TMFB) bulunan işletmeler, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu olmadan, taşımacılık süreçlerinde personele uygun eğitimler verilmesini sağlayacak ve bu eğitimlerin kayıtlarını tutacak.

İdari Para Cezaları ve Denetimler

Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik denetimlerde, kontrol ve takip formlarını kullanmayanlara 5,083 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ve işletme yetkilisi, e-Devlet sistemi aracılığıyla, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ayda en az bir kez işletmeye çalışma ziyareti gerçekleştirmesini sağlayacak.

Uluslararası Uyumluluk

Yeni yönetmelik, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile belirlenen kurallara uyulmasını zorunlu kılıyor. Transit taşımalara yönelik yol kenarı denetimleri, yalnızca taşımacı ve sürücü yükümlülükleri açısından gerçekleştirilecek.

Geçici Düzenlemeler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan TMFB sahibi işletmelere, doküman oluşturma yükümlülüğü 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmayacak.