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Teknopark ve AR-GE Personeline Uzaktan Çalışma İmkanı 2025'e Kadar Sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teknopark ve AR-GE merkezlerinde uzaktan çalışma imkanının 2025'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:56
Teknopark ve AR-GE Personeline Uzaktan Çalışma İmkanı 2025'e Kadar Sürecek

Uzaktan Çalışma İmkanı 2025'e Kadar Devam Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoparklar ve AR-GE ile tasarım merkezlerinde çalışan personelin uzaktan çalışma imkanının 2025 yılına kadar süreceğini duyurdu.

Yeni Düzenlemeler Hakkında Bilgi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini vurguladı. Kacır, "Teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personeller için uzaktan çalışma imkanı 2025'te de devam edecek. Bilişim ve AR-GE ekosistemimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Karar kapsamında, gelir vergisi stopajı teşviki ile ilgili olarak, teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına ve teşvike konu olan toplam çalışma sürelerine uygulanacak oranlar belirlendi. Bakanlıkça belirlenen oranlar, 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacak ve bilişim personeline %100, diğer personellere ise %75 oranında uygulanacak.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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