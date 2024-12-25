Tekstil Sektörü 2025'te Eski Günlerine Dönmeyi Planlıyor

2025'te Tekstil Sektöründe Hedef: İhracatta Birinci Olmak

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, tekstil sektörünün 2024 ihracat sıralamasında üçüncü olmasının yanı sıra, 2025'te eski günlerine dönmeyi ve ihracatta birinci sıraya gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Açıklanan İstihdam Rakamları

Cevizli, tekstil sektörünün 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, sektörün ihracata yüksek katkıda bulunduğunu vurguladı. 2021 ve 2022 yıllarında 19,2 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşan tekstil sektörü, 2023 ve 2024'te daralma yaşadı.

Dış Etkenler İhracatı Olumsuz Etkiliyor

Cevizli, daralmanın sebepleri arasında Türkiye'deki iş gücü maliyetlerinin yüksekliğini, enerji fiyatlarının artmasını ve kargo ücretlerindeki yükselişi sıraladı. 2023-2024 yılı ihracatına baktığında, otomotiv sektörünün 35 milyar dolar ile birinci, kimyevi madde sektörünün ise 30 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Yurt Dışından Alım Heyetleri

Giyimkent'teki firmalara üretimi artırmaları ve yeni pazarlara açılmaları için destek sağladıklarını ifade eden Cevizli, yurt dışından alım heyetlerini getirip firmalarla buluşturduklarını aktardı.

Sektördeki İş Gücü Sorunu

Tekstil sektöründe işçi bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Cevizli, gençlerin daha çok beyaz yakalı olmak istemesinin sektördeki en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurguladı. Bu sorunun önüne geçmek için meslek liselerine eğitimlerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Suriyeli Göçmenlerin Rolü

Cevizli, sektördeki istihdamın yaklaşık yüzde 10'unun Suriyeli göçmenlerden oluştuğunu belirterek, Suriyelilerin yavaş bir dönüş sürecinde olması halinde tekstil sektörünün olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

Tüketicilere İndirimli Ürünler

Açıklamalarında Giyimkent'te geçen yıl hizmet veren indirim çadırının 2025'te de tüketicilerle buluşacağını müjdeleyen Cevizli, Türkiye'nin hazır giyim marka ve üreticilerinin ihraç ve üretim fazlası ürünlerini indirimlerle sunma durumunun devam edeceğini ifade etti.