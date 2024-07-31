Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Promosyon ve kampanyalar ile müşteri ağlarının büyütülmesi amaçlanmaktadır. İşte bu kervana Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’da katıldı. Bu üç operatörde sürekli müşteri çekmek adına kampanyalar yapıyor ve bu kampanyalarına yenisini eklediler. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 31.07.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:49
Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Ülkemizde en fazla müşteri ağına sahip üç büyük operatörden müşterilerinin yüzünü güldürecek. Yeni bir kampanya bilgisi geldi. Detaylar haberimizde…

tapu

TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM’DAN 15 GÜN İÇİNDE PARA İADESİ! İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Türkiye'nin en büyük üç operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, taahhüt süresi dolan vatandaşlara operatör değiştirmeleri halinde ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Peki nasıl başvurulur? İşte kendinize sormanız gereken sorular…

Son dönemde telefon faturalarında ve paket fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle kişiler abone oldukları operatör yerine başka operatörlere geçiş yapabilmektedir. Bu geçişle birlikte başka bir taşıyıcı ve hat işletmecisinin yeni müşterisi olan vatandaşlar, arama, mesajlaşma ve sabit fiyatlı mobil ve internet hizmetlerinden daha uygun fiyatlı yararlanabilecek. Taahhüt süresi dolanlar diğer operatörlere geçiş yapacak ve süreç içerisinde operatörlerden ücret iadesi alabilecekler. Bu içerikte; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom da bu işlemleri yapan kullanıcılara geri ödeme yaptı. Peki para iadesi almak için ne yapmanız gerekiyor? İşte cevap…

TURKCELL

Turkcell, kullanıcıların iptal edilen hatların kalan bakiyesinin 24 ay içerisinde iade talebinde bulunabileceğini duyurdu. Taleplerinizi TL Talep/İade Talebi linkinden yapabilirsiniz ve iadeler talep tarihinden itibaren iki hafta içinde yapılacaktır. Ayrıca bakiyeden yıllık kablosuz kullanım ücreti ödemeleri tahsil edilecektir.

VODAFONE

Vodafone, faturasız hat kullananların kalan bakiyelerini iptal tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde iade alabileceklerini duyurdu. İade talebinde bulunulması halinde 2 hafta içerisinde para iadesi yapılacaktır. Kullanıcının Vodafone hattını tekrar kullanarak iade talebinde bulunmaması durumunda bakiyesi otomatik olarak hesabına aktarılacaktır. TL cinsinden kalan bakiyeyi öğrenmek için Alıcak borç sayfasını ziyaret etmeniz yeterlidir.

TÜRK TELEKOM

Benzer şekilde PTT Hücre ve Türk Telekom kullanıcıları da başka operatöre geçiş yaparken kalan tutarı talep edip iade alabilecek. Hesap bakiyeleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, talepte bulunarak bu bilgilere ulaşabilecek. Örneğin 283 lira yatıran bir kullanıcı bu tutarı kesintisiz olarak iade alabilecek. Ancak kullanıcıların bunu talep etmesi gerekecek.

İLGİLİ HABERLER

İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Cumhurbaşkanlığından dev personel alımı! Tam 40.000 TL maaş verilecek: Kadrolar açıklandı

İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler