Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Ülkemizde en fazla müşteri ağına sahip üç büyük operatörden müşterilerinin yüzünü güldürecek. Yeni bir kampanya bilgisi geldi. Detaylar haberimizde…







TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM’DAN 15 GÜN İÇİNDE PARA İADESİ! İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Türkiye'nin en büyük üç operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, taahhüt süresi dolan vatandaşlara operatör değiştirmeleri halinde ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Peki nasıl başvurulur? İşte kendinize sormanız gereken sorular…

Son dönemde telefon faturalarında ve paket fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle kişiler abone oldukları operatör yerine başka operatörlere geçiş yapabilmektedir. Bu geçişle birlikte başka bir taşıyıcı ve hat işletmecisinin yeni müşterisi olan vatandaşlar, arama, mesajlaşma ve sabit fiyatlı mobil ve internet hizmetlerinden daha uygun fiyatlı yararlanabilecek. Taahhüt süresi dolanlar diğer operatörlere geçiş yapacak ve süreç içerisinde operatörlerden ücret iadesi alabilecekler. Bu içerikte; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom da bu işlemleri yapan kullanıcılara geri ödeme yaptı. Peki para iadesi almak için ne yapmanız gerekiyor? İşte cevap…

TURKCELL



Turkcell, kullanıcıların iptal edilen hatların kalan bakiyesinin 24 ay içerisinde iade talebinde bulunabileceğini duyurdu. Taleplerinizi TL Talep/İade Talebi linkinden yapabilirsiniz ve iadeler talep tarihinden itibaren iki hafta içinde yapılacaktır. Ayrıca bakiyeden yıllık kablosuz kullanım ücreti ödemeleri tahsil edilecektir.

VODAFONE

Vodafone, faturasız hat kullananların kalan bakiyelerini iptal tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde iade alabileceklerini duyurdu. İade talebinde bulunulması halinde 2 hafta içerisinde para iadesi yapılacaktır. Kullanıcının Vodafone hattını tekrar kullanarak iade talebinde bulunmaması durumunda bakiyesi otomatik olarak hesabına aktarılacaktır. TL cinsinden kalan bakiyeyi öğrenmek için Alıcak borç sayfasını ziyaret etmeniz yeterlidir.

TÜRK TELEKOM

Benzer şekilde PTT Hücre ve Türk Telekom kullanıcıları da başka operatöre geçiş yaparken kalan tutarı talep edip iade alabilecek. Hesap bakiyeleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, talepte bulunarak bu bilgilere ulaşabilecek. Örneğin 283 lira yatıran bir kullanıcı bu tutarı kesintisiz olarak iade alabilecek. Ancak kullanıcıların bunu talep etmesi gerekecek.