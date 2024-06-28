Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti iki katına çıktı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kart ve mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen şifresiz ödemeler için işlem limitini yükseltti. Başlangıçta 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan limit, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1500 liraya çıkarıldı. Bu güncelleme ile birlikte, kullanıcılar temas gerektirmeyen ödemelerde daha yüksek miktarlarda şifresiz işlemler yapabilecekler.
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