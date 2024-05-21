Temmuz ayı zammından memur etkisi! Memurlara bu zam yetecek mi?

2024 Temmuz ayı memur maaş artış tablosu yayımlandı. Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz gün yıl sonu enflasyon tahmini sunumunda merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminini iki puan artırmış ve buna göre yeni bir tahmin açıklamıştı. Bu tabloya göre memur maaş artışlarının hesaplanmasına Temmuz 2024'ten itibaren başlanacak. Memur maaşları temmuzda ne kadar artacak? Memurların asgari maaşı ne kadar? Temmuz 2024'te memurlara yönelik yeni maaş yapısı ve ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin detayına göz atın..

"Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüksek"

Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta enflasyon tahminlerine ilişkin konuştu. Bu sunumda merkez bankası başkanı 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak güncelleyerek tahminini iki puan artırdı. Merkez bankasının 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 14, 2026 ise yüzde 9 oldu.

"Memur maaşlarına temmuz ayı zammı belli oldu"





Merkez bankasının enflasyon tahminini yükseltmesi nedeniyle memur maaş artışlarının hesaplanması da değişti. Temmuz ayı içinde enflasyonun yüzde 18'e yükselmesi bekleniyor. Bu çerçevede memur maaşındaki artış miktarı artacak. Temmuz ayında memur maaşları için iki farklı şekilde zam yapılacak. Yüzde 10 maaş artışı alan memurlara ayrıca enflasyon farkı da veriliyor. Memur maaşlarına ilişkin tahminler halihazırda %20 civarındadır.

" Temmuz 2024 terfi memur maaş tablosu açıklandı"

Merkez Bankası'nın yayımladığı enflasyon tahminlerine göre memur maaşlarının Temmuz ayında %19,93 oranında artması bekleniyor. Bu durumda maaş artış tutarı da hesaplanır. Memur maaş artış tablosu aşağıdaki gibidir;

Hizmetli (15/1) zamlı maa 36 bin 459 lira

Memur (15/1) zamlı maaşı 39 bin 385 lira

Öğretmen (9/3) zamlı maaşı 40 bin 923 lira

İmam Hatip (9/4) zamlı maaşı 42 bin 895 lira

Hemşire (9/4) zamlı maaşı 47 bin 366 lira

Polis (9/4) zamlı maaşı 52 bin 096 lira

Müfettiş (4/1) zamlı maaşı 58 bin 483 lira

Müdür (1/4) zamlı maaşı 59 bin 144 lira

Daire Başkanı (1/4) zamlı maaşı 73 bin 186 lira

Profesör (1/4) zamlı maaşı 74 bin 933 lira

Kaymakam (1/4) zamlı maaşı 76 bin 399 lira

Hakim (1/1) zamlı maaşı 109 bin 551 lira şeklinde belirlendi.

Memur maaş artışları Temmuz 2024'te ne zaman açıklanacak?

Temmuz 2024'te memur maaş artışlarının açıklanacağı hazırlık aşamasında ilk olarak altı aylık enflasyon oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Memurların maaşları da enflasyon farkı alıyor.

TÜİK, Haziran ayı kamu enflasyon istatistiklerini açıklayacağı 3 Temmuz 2024'te altı aylık enflasyon verileri de açıklanacak. Bu da yeni artırılan memur maaşlarının sabitleneceği anlamına geliyor.