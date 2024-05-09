Temmuz ayına kadar ondan alan zengin olacak! Fiyatı resmen ikiye katlayacak

Altın fiyatlarının küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlediği bu dönemde uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın piyasalarındaki son durum ve yakın gelecekte beklenen önemli gelişmeler yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.

Altın tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilmiş ve yatırımcılar için önemli bir portföy çeşidi oldu. Ancak son dönemdeki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirmiş ve gelecek hakkında belirsizlik yaratmış durumda.

Uzmanlar altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde artış gösterebileceğini öngörüyor. Bu artışın arkasında yatan sebepler arasında küresel ekonomik belirsizlikler enflasyon endişeleri ve jeopolitik gerilimler yer alıyor. Özellikle ABD dolarındaki zayıflama ve pandemi sonrası toparlanma sürecindeki belirsizlikler altına olan talebi arttırıyor.





Altın Fiyatlarında Yükseliş Bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın 1 Mayıs'ta açıkladığı faiz kararı sonrası altın fiyatları 2280 ile 2380 dolar arasında bir bantta dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalar faiz kararının ardından altın fiyatlarını destekleyecek bir yükseliş bekliyor.

Gram altın ise Türkiye'de 2.430 TL civarında işlem görmekte olup serbest piyasada 2.500 TL altına düşüşler yatırım için cazip nokta olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar Temmuz ayında gram altının 3.000 TL'yi sonrasında ise 3.500 TL'yi aşabileceği konusunda öngörülerde bulunuyor. Bu tahminler yatırımcılar için kritik bir döneme işaret ediyor ve mevcut düşüşler gelecekte elde edilebilecek büyük kârlar için birer fırsat olarak değerlendiriliyor.