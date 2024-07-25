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Temmuz Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,9 Olarak Gerçekleşti

Temmuz ayında Türkiye'deki imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı %75,9 seviyesine düştü.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:11
Temmuz Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,9 Olarak Gerçekleşti

Kapasite Kullanım Oranı Açıklandı

Türkiye imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2023 Temmuz ayında %75,9 olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki aya göre 0,4 puanlık bir azalma gösterdi.

TCMB'den Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu veriler, 1778 imalat sektörü işletmesinin yanıtladığı İktisadi Yönelim Anketi'nden derlendi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da benzer bir düşüş yaşadı ve %75,9 seviyesine geriledi.

Aylık Verilere Göz Atalım

Aylara göre kapasite kullanım oranı şu şekilde gelişti:

  • Ocak 2023: %75,3
  • Şubat 2023: %75,2
  • Mart 2023: %73,5
  • Nisan 2023: %75,4
  • Mayıs 2023: %76,0
  • Haziran 2023: %76,8
  • Temmuz 2023: %75,9
  • Ağustos 2023: %76,1
  • Eylül 2023: %77,3
  • Ekim 2023: %77,4
  • Kasım 2023: %78,0
  • Aralık 2023: %77,5

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