Temmuz Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,9 Olarak Gerçekleşti

Kapasite Kullanım Oranı Açıklandı

Türkiye imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2023 Temmuz ayında %75,9 olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki aya göre 0,4 puanlık bir azalma gösterdi.

TCMB'den Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu veriler, 1778 imalat sektörü işletmesinin yanıtladığı İktisadi Yönelim Anketi'nden derlendi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da benzer bir düşüş yaşadı ve %75,9 seviyesine geriledi.

Aylık Verilere Göz Atalım

Aylara göre kapasite kullanım oranı şu şekilde gelişti: