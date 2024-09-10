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Temmuz Ayında Sanayi Üretim Endeksi Artış Gösterdi Ancak Yıllık Düşüş Devam Ediyor

Temmuz'da sanayi üretim endeksi aylık %0,4 arttı ama yıllık %3,9 azaldı. TÜİK verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:26
Temmuz Ayında Sanayi Üretim Endeksi Artış Gösterdi Ancak Yıllık Düşüş Devam Ediyor

Sanayi Üretim Endeksi Temmuz 2023 Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2023 sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında bir artış gösterdi. Ancak yıllık bazda düşüş devam ederek %3,9 oranında bir azalma kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Değişim

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler değerlendirildiğinde, Temmuz ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Aylık bazda ise sanayinin genelinde bir artış oldu.

Alt Sektör Analizleri

Sanayinin alt sektörlerinde yapılan incelemelerde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %3,3 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %8,2 oranında büyüme kaydetti. Öte yandan, imalat sanayi sektörü endeksi ise %5,1 azaldı.

Arındırılmış Endeks Değişim Oranları

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda %1,64 artış gözlemlendi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %2,1, imalat sanayi %0,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %1,9 azaldı.

Temmuz ayındaki veriler, Türkiye'nin sanayi sektöründe genel olarak bazı alanlarda büyüme yaşanırken, imalat sektöründe ise zorlu sürecin devam ettiğini göstermektedir.

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