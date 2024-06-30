Temmuz gelmeden emekli zammı ifşa oldu! Emekliler ve memurlara fırsat kapısı açıldı

Emekli maaşlarıyla ilgili güzel haber! Bu oranlarda zam yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli maaşlara Temmuz ayında yapılacak zamlar enflasyon oranları açıklandıktan sonra belli olacak. 3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyon verileri de açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon verileri netleşmiş olacak. Merkez Bankası tahminlerine göre Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 2 üstünde, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak-Mayıs ayında senenin ilk 5 aylık enflasyon verileri yüzde 22.72 oranında gerçekleşti. Yani emekli vatandaşlara yüzde 22.72, memur ve memıur emeklisine yüzde 17.38 zam oranı netleşti. SGK Uzmanı İsa Karakaş ise memur ve memur emeklisine yüzde 20-21 aralığında, SSK ev Bağ Kur emeklisine yüzde 25-26 oranında zam yapılacağını ancak emekli maaşlarına 5-10 puan aralığında refah payı zammınnı da ekleneceğini açıkladı. Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 13 bin TL, en düşük memur maaşı 39 bin 445 TL, en düşük memur emeklisi maşaı 17 bin 694 TL'ye yükselmiş olacak. Zamlar sonrasında kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ödemeleri de yükselecek. Ödemeler enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Kıdem tazminatı kişiler işten ayrıldığı zaman faydalandığı bir ödemedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri de maaş zamları doğrultusunda artacak.





TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri vatandaşın hayatında her alanı etkiliyor. Yüksek enflasyon yaşandığı dönemlerde maaş zamları daha yüksek yapılıyor. 2024 senesi enflasyon verileri doğrultusunda maaş zamlarının yüzde 25 seviyelerinde yapılması bekleniyor. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 20-21 aralığında zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının ise 13 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Tahmin edilen oranlara göre belirlenecek güncel maaşlar şu şekilde olacak;

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 58.106 TL

Avukat 1/4: 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 41.067 TL

Vaiz 1/4: 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.888 TL

Başkomiser 1/3: 58.419 TL

Öğretmen 9/1: 42.000 TL

Polis Memuru 8/1: 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.340 TL