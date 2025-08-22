Temmuzda 9.946 Şirket ve Kooperatif Kuruldu — TOBB Verileri

TOBB: Temmuzda 9.946 şirket ve kooperatif kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde 9 bin 946 şirket ve kooperatif kuruldu. Aynı dönemde kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 675 olarak kaydedildi.

Ay bazında değişim

Temmuzda, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5 ve kooperatif sayısı yüzde 17 artış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,1, kooperatif sayısı yüzde 37,4 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 arttı.

Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,9, şirket sayısı yüzde 0,8 artarken, kooperatif sayısı yüzde 40,8 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,6, kooperatif sayısında yüzde 14 artış, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 8,3 azalış görüldü.

Kuruluş türleri, iller ve sektör dağılımı

Temmuz ayında kurulan 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limited şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler ve yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Kuruluşların yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 11,7'si Ankara ve yüzde 5,8'i İzmirde gerçekleşti.

Sektörlere göre dağılımda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, 1.434'ü inşaat ve 1.232'si imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere işbaşı yaptı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1.100'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'i imalat ve 239'u mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 572'si toptan ve perakende ticaret, 219'u inşaat ve 137'si imalat sektöründe yer aldı.

Kooperatifler

Temmuzda 158 kooperatif kurulurken, bunların 111'i konut yapı, 22'si işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak faaliyete başladı. Diğer kooperatifler çeşitli alanlarda hizmet verecek şekilde kayda geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirket içinde 22'si Almanya, 19'u İran ortaklı olarak kaydedildi. Bu şirketlerin 91'i anonim, 584'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu yabancı ortaklı şirketlerin sektör dağılımında 470'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174'ü ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 161'i işletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,9'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Ocak-Temmuz dönemi

Bu yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 62 bin 14 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8 artışla 16 bin 582'ye yükseldi.