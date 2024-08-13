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Temmuzda Küresel Petrol Üretiminde Önemli Artış

Küresel petrol arzı, temmuz ayında 230 bin varil artışla 103 milyon 430 bin varile ulaştı, OPEC ve OPEC+ etkili oldu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:19
Temmuzda Küresel Petrol Üretiminde Önemli Artış

Küresel Petrol Üretiminde Temmuz Artışı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temmuz ayında küresel petrol üretiminin önceki aya göre günlük yaklaşık 230 bin varil artarak 103 milyon 430 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.

OPEC Üretiminde Artış

IEA'nın hazırladığı rapora göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre günlük 250 bin varil artarak 27 milyon 340 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in toplam petrol üretimi ise günlük 32 milyon 950 bin varil oldu ve bu miktar, önceki ayki seviyenin günlük 280 bin varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC Dışı Üretimde Düşüş

Bu dönemde OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi, günlük 50 bin varil azalarak 70 milyon 470 bin varil seviyesine geriledi. Bu durum, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin birleşiminin, OPEC+ grubu dışındaki üretim kayıplarını telafi ettiğini ortaya koyuyor.

ABD'nin Rolü

Geçen yıla oranla, küresel petrol arzındaki artışın neredeyse yarısını ABD'nin üretimi oluşturuyor. Ayrıca, küresel petrol arzının bu yıl günlük 730 bin varil artması ve 102 milyon 900 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor.

Küresel Petrol Talep Beklentileri

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 970 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 60 bin varil seviyesine ulaşması öngörülüyor. OECD dışı ülkelerde talebin güncel bir artış göstermesi beklenirken, OECD ülkelerinde ise talepte hafif bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Gelecek Yıla Dair Tahminler

Gelecek yıl, küresel petrol arzının bir önceki yıla kıyasla günlük 1 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon varil seviyesine çıkması öngörülüyor. Küresel petrol talebinin ise aynı dönemde günlük 953 bin varil artması beklenmektedir.

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