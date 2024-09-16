Temmuzda Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık Yüzde 3,4 Arttı

Ücretli Çalışan Sayısındaki Artış

Temmuz 2023 itibarıyla Türkiye'de ücretli çalışan sayısı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ücretli çalışan sayısı, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 15 milyon 889 bin 385 kişiye ulaştı. Geçen yıl bu rakam 15 milyon 369 bin 599 olarak kaydedilmişti.

Sektörel Dağılım

Yıllık bazda sektörlere bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmayarak 5 milyon 100 bin 115 kişi ile sabit kaldı. İnşaat sektöründe ise yüzde 8,6 lik bir artış görülürken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Aylık Gelişmeler

Temmuz ayında, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttı. Sanayi sektöründe aylık artış yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,6 olarak belirlendi.