Tersane İstanbul Projesi'nin Açılışı Gerçekleşti

Tersane İstanbul Projesi Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük bir yatırım olan Tersane İstanbul Projesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. 1,3 Milyar Dolar Yatırım

Uraloğlu, "Bu dev cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan hayata geçiriyoruz. 45 yıllık işletme süresi boyunca Hazine'ye en az 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Açılış Törenine Üst Düzey Katılım

Rixos Tersane İstanbul'un açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi önemli isimler katıldı. Uraloğlu, projenin tarihi mirası günümüze taşıyacağını vurguladı.

Tersane İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kalan 600 yıllık mirası modern bir yaşam alanı olarak şehre kazandıracak. Uraloğlu, "Osmanlı'dan miras kalan 26 tarihi gemi inşa atölyesi korunacak." ifadesini kullandı.

Sosyal Tesisler ve Aktiviteler

Proje kapsamında sahil boyunca yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme alanları oluşturulacak. Ayrıca, 1000 kişilik cami, kütüphane ve sosyal aktiviteler için alanlar da yer alacak.

Uraloğlu, Tersane İstanbul'un hem tarihi mirası koruyacağını hem de İstanbul'un marka değerine katkı sağlayacağını ifade etti ve bu eşsiz alanın kente canlılık katacağını belirtti.

İlk Fazda Hedef Tamamlanma

Projenin ilk fazında Rixos Tersane İstanbul Oteli açıldı ve Uraloğlu, bu yıl sonuna kadar bütün birinci fazın tamamlanacağını açıkladı. Hizmet Kalitesi ve Turizm

Uraloğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere en güzel hizmeti vereceğiz, Rixos Tersane İstanbul'un turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rixos Tersane İstanbul'un açılış törenine katılarak konuşma yaptı.