TESK Başkanı Palandöken'den Esnafa Elektrikte Özel Tarife Talebi

TESK Başkanı'ndan Özel Tarife Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarında özel bir tarifeye geçiş yapılmasını talep etti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada elektrik tarifelerindeki artışın enflasyonu olumsuz etkileyeceğine ve bu durumun esnaf, sanatkar ve konut sahiplerinin faturalarının her geçen gün ağırlaşmasına yol açacağına vurgu yaptı.

Enerji Verimliliği Hayati Önem Taşıyor

Enerji verimliliği ve tasarrufun Türkiye için kritik bir konu olduğuna dikkat çeken Palandöken, basit önlemlerin fayda sağlayabileceğini belirtti. Örneğin, avizelerdeki lamba sayısını azaltmak gibi çözümler, tasarrufa destek olabilir.

Tasarruflu Cihazlar Yüksek Maliyetleri Önleyemiyor

Palandöken, akıllı binalarda kullanımın her yönünün elektrikle sürdüğünü hatırlatarak, tasarruflu cihazların bile yüksek maliyetleri önlemede yetersiz kalabileceğini ifade etti. Bu noktada, tekrar bir düzenleme yapılarak elektrik fiyatlarının düşürülmesinin şart olduğunu savundu.

Esnafa Özel Tarife Uygulanmalı

Palandöken, “Bu adım, enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir. Enerjimizin yüzde 75'ini dışarıdan temin ediyoruz. Küçük esnaf dükkanları ve ticarethanelerde tasarruf sağlamak daha zordur.” diyerek, eski tarifelerin belirli bir süre daha uygulanmasının ve esnafa özel bir tarife getirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.