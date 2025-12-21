DOLAR
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 2026'da Gerçek Usulde Vergilendirilecek

TESK Başkanı Palandöken: Yeni düzenlemeyle bazı illerde esnaf 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek; süreç muhasebe iş birliğiyle kontrollü yürütülecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:26
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesiyle bazı illerde esnaf ve sanatkarların 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceğini açıkladı. Palandöken, geçiş sürecinin düzenli, kontrollü ve esnafı zorlamayacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Palandöken'in açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek" dedi.

Muhasebeci iş birliğine vurgu

Yeni düzenlemeye yönelik kamuoyunda yer alan farklı yorumlara açıklık getiren Palandöken, esnaf ve sanatkarlarla ilgili vergi uygulamasında serbest muhasebeci mali müşavirlerle iş birliğinin esas alındığını vurguladı. Söz konusu iş birliğinin yıllardır başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Palandöken, meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmeyeceğini belirtti.

"Bizler, serbest muhasebeci mali müşavirleri esnaf ve sanatkarlarımızın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yıllardır bu alanda başarılı bir iş birliği yürütülmektedir. Yeni vergi düzenlemesi ile hiçbir meslek grubunun emeğinin değersizleştirilmesi söz konusu değildir. Bu sürecin karşılıklı anlayış, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülmesinin hem esnafımız hem de ülkemiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

Uygulama detayları ve amaç

Palandöken, düzenlemenin amacının geçişi esnaf açısından kolaylaştırmak olduğunu belirterek uygulamanın meslek mensuplarının yetkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için tasarlanmadığını aktardı.

"Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bazı illerde esnaf ve sanatkarlarımız 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu süreçte amaç, geçişin esnafı zorlamadan, düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda bazı muhasebe işlemlerinin meslek kuruluşları aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak kamuoyunda bu düzenlemenin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerini zayıflattığı yönünde bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki söz konusu uygulama, mali müşavirlerin yetkilerini devreden ya da ortadan kaldıran bir adım değildir. Aksine, işlemler ya meslek kuruluşlarımızda görev yapan yetkili mali müşavirler tarafından ya da dışarıdan çalışan meslek mensuplarının gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

