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TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ve Sanatkarlara Destek Şart

Ekonomik zorluklarda esnaf ve sanatkarlara destek verilmesi gerektiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, ticaretin durmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:19
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ve Sanatkarlara Destek Şart

TESK Başkanı Palandöken'den Esnafa Destek Çağrısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde esnaf ve sanatkara destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Esnafın Önemi Vurgulandı

Palandöken, yaptığı açıklamada, "Bu ekonomik zorlukta, müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı. Ticaretin durdurulmaması için çaba sarf edilmeli" dedi. Esnafların toplumun temel direkleri olduğunu ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik sıkıntıların artırdığı bu zorlu süreçte, esnafların ayakta kalabilmesi için devletten ve toplumdan destek beklediklerini ifade etti. Palandöken, "Her zaman yanlarında olduğumuz esnaflarımızın, bu sıkıntılı süreçte yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye ekledi.

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