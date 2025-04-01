TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ekonomik Boykot Uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Önemli Açıklamalar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnaf ve sanatkarlara destek olunması gerekliliğini vurguladı. Palandöken, "Ekonomik boykot" çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ticaretin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlara Destek Çağrısı

Ülke genelinde birçok esnafın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Palandöken, "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı" şeklinde konuştu. Esnafın, toplumun ekonomik dinamiklerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Palandöken, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti.