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Tesla, 1.8 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Tesla, yazılım sorunları nedeniyle 1.8 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:22
Tesla, 1.8 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Tesla, 1.8 Milyon Araç Geri Çağırıyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç kaputunun açılmasıyla birlikte sürücülerin görüşünü engelleyebileceği tespit edilen yazılım sorunları dolayısıyla 1.8 milyonun üzerinde aracı geri çağırmaya karar verdi.

Geri Çağırma Kapsamı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma işlemi 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasındaki Model Y araçlarını kapsadığı ifade edildi.

Yazılım Sorunu ve Alınan Önlemler

Açıklamada, yazılım sorununun açılan kaputun algılanamamasından kaynaklandığı belirtilirken, kaputun tamamen açılması durumunda sürücünün görüş alanının daralacağı ve bu nedenle kaza riskinin artacağı vurgulandı.

Ayrıca, Tesla'nın bu sorunla ilgili olarak kullanıcılarına bir yazılım güncellemesi sunulduğu bilgisi de paylaşıldı.

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