Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı İstanbul'da Başladı

Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ziyaretçilerle buluştu. Açılış, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin Açıklamaları

Fuarda, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı konuşmada Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimdeki gücüne dikkat çekerek, "Dün güçlüydük, bugün de gücümüzü koruyoruz, yarın da bu güç devam edecek." ifadelerini kullandı. 2023 yılında yaşanan ekonomik zorluklara da değinen Gültepe, "Son 1.5 yıl içinde bazı sektörler rekabetçilik konusunda sıkıntılı bir dönemden geçti. Tekstil ve hazır giyim ise en çok etkilenenler arasında." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in Görüşleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin stratejik sektörlerinin ülkenin geleceği için hayati önem taşıdığını belirterek, tekstilin ekonomideki yerin önemine vurgu yaptı. Avdagiç, "Tekstil, ekonomiye taze kan pompalayarak istihdam sunuyor ve ihracatıyla döviz kazandırıyor." dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz'ün Önerileri

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition İstanbul'un markalaşma çabalarının önemine dikkat çekti ve "Küresel markalara yatırım yapmalıyız. Markalı ihracat için yeni yollar belirlemeliyiz." dedi.

Fuarda 527 katılımcı firmadan 28 binden fazla ziyaretçi, 43 bin metrekarelik alanda bir araya gelecek. Texhibition İstanbul'un, sektörün geleceği için büyük bir fırsat sunduğu ifade ediliyor.