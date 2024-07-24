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THY, Çin Yuanı ile Uçak Finansmanı Yapan İlk Hava Yolu Oldu

Türk Hava Yolları, Çin yuanı ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk uluslararası hava yolu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:00
THY, Çin Yuanı ile Uçak Finansmanı Yapan İlk Hava Yolu Oldu

Türk Hava Yolları Yenilikçi Finansman Stratejisiyle Öne Çıkıyor

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in yanı sıra, Çin yuanı ile uçak finanse eden ilk uluslararası hava yolu şirketi unvanını kazandı. THY'nin Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gelişme, şirketin döviz cinsinden elde ettiği gelirlerin yanı sıra, riskten korunma stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Finansman Detayları

Bu yılın Mayıs ve Temmuz aylarında THY filosuna eklenen üç Airbus A350 uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing iş birliği ile Çin yuanı cinsinden finansman sağlanarak alındı. THY, Çin pazarında büyüme hedeflerini sürdürüyor ve bu alanda, yerel finansman sağlayıcılarla işbirliği yaparak portföyünü çeşitlendiriyor.

Ahmet Bolat'ın Açıklamaları

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu finansman yönteminin önemine dikkat çekti. Bolat, "Uçak finansmanı alanında attığımız bu adımla, Çin dışında ilk kez bu para birimiyle finansman sağladık. Farklı para birimleri arasında çeşitlilik oluşturarak, döviz riskini minimize etmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyoruz," dedi.

Başarılar ve Ödüller

THY uçak finansmanı ekibi, uluslararası alanda düşük maliyetlerle başarılı projeler gerçekleştirmekte ve her yıl Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal gibi prestijli kuruluşlardan farklı ödüller kazanmaktadır. Son on yılda yaklaşık 16 milyar dolar değerinde finansman işlemi gerçekleştiren THY, 30'dan fazla uluslararası finansman ödülü alarak bu alandaki başarısını pekiştirmiştir.

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