THY, 'Connect To Türkiye' Etkinliğiyle Yabancı Tur Operatörlerini İzmir'de Buluşturdu

THY'nın İzmir’de Düzenlediği Etkinlikte 200 Tur Operatörü Buluştu
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtmak amacıyla başlattığı 'Connect To Türkiye' etkinliği çerçevesinde dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de bir araya getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Destek
Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde önde gelen ülkelerden biri konumuna geldiğini vurguladı. 2022'de Türkiye'nin ziyaretçi sayısındaki artışı ve turizm gelirlerini paylaşarak, "Geçen yıl 62 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık ve 61 milyar dolar turizm geliri elde ettik" Alpaslan, Türkiye'nin turizmdeki avantajlarını doğru stratejilerle değerlendirerek turist sayısını arttırmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, güçlü işbirlikleri için tüm taraflarla işbirliği yapacaklarını vurguladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in önemli turizm varlıklarına sahip olduğunu ifade ederek tatilcileri kente davet etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin uluslararası bağlantıları güçlendirdiğini ve Türkiye'nin tarih ve kültür turizmi açısından taşıdığı önemi anlattı. Bolat, "Misafirperver Türk halkıyla dünyadan gelen turistleri sıcak bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz" Etkinlik sonrası katılımcılar için halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, tur operatörlerinin Afyonkarahisar ve Denizli'deki turistik alanları gezmeleri sağlandı. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.
Türkiye'nin Turizm Cazibesi
İzmir’in Turizm Olanakları
THY'nin Rolü
Alpaslan, Türkiye'nin turizmdeki avantajlarını doğru stratejilerle değerlendirerek turist sayısını arttırmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, güçlü işbirlikleri için tüm taraflarla işbirliği yapacaklarını vurguladı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in önemli turizm varlıklarına sahip olduğunu ifade ederek tatilcileri kente davet etti.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin uluslararası bağlantıları güçlendirdiğini ve Türkiye'nin tarih ve kültür turizmi açısından taşıdığı önemi anlattı. Bolat, "Misafirperver Türk halkıyla dünyadan gelen turistleri sıcak bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz" Etkinlik sonrası katılımcılar için halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, tur operatörlerinin Afyonkarahisar ve Denizli'deki turistik alanları gezmeleri sağlandı. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.
Etkinlik sonrası katılımcılar için halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, tur operatörlerinin Afyonkarahisar ve Denizli'deki turistik alanları gezmeleri sağlandı.
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.