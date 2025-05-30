THY, 'Connect To Türkiye' Etkinliğiyle Yabancı Tur Operatörlerini İzmir'de Buluşturdu

Etkinlik sonrası katılımcılar için halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, tur operatörlerinin Afyonkarahisar ve Denizli'deki turistik alanları gezmeleri sağlandı.

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı. Afyonkarahisar ve Denizli'deki tarihi ve kültürel bölgelerin de ziyaret edildiği tur, Efes Antik Kentinde düzenlenen etkinlikle noktalandı.