THY'den BIST Katılım Endeksi Açıklaması: Yer Almayacak

Türk Hava Yolları'ndan Çarpıcı Duyuru

Türk Hava Yolları (THY), Borsa İstanbul'un (BIST) 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan Katılım Endeksi'nde yer almayacağını açıkladı. Bu açıklama, THY'nin Basın Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirme ile kamuoyuna duyuruldu.

Katılım Endeksi Nedir?

Basın açıklamasında, BIST Katılım Endeksi'nin, katılım finansı ilkelerine uygun yatırım kararları almak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara, bu ilkelere göre faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapma imkanı sağlamak amacıyla oluşturulduğu belirtildi. Katılım Endeksi, her yıl iki defa, 6 aylık ve yıllık bilanço dönemlerinde güncellenmektedir.

Yeni Kriterler Etkiledi

Açıklamada, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından yayımlanan Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardına göre belirlenen kriterlerde Ağustos 2024 itibarıyla önemli değişiklikler yapıldığı vurgulandı. Bu değişikliklerin, Katılım Endeksi'nde yer alan şirketlerin endekste kalma durumunu doğrudan etkilediği belirtildi.

THY'nin Gelecek Planları

THY, müzakereler sonucunda kuruluşundan bu yana Katılım Endeksi'nde yer almakta olan şirketinin, yeni kriterler çerçevesinde sadece bazı iştiraklerinin kapsam dışında kalmasının neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, hazine işlemleri gibi katılım finans sektörünün gelişimi için gereken özverili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. İştiraklerinin yeni kriterlere uyumunu sağlamak amacıyla çalışmalara başladıkları da bildirildi.

THY, bu konudaki gelişmeleri, ilerleyen endeks dönemlerinde yatırımcılarla paylaşmayı taahhüt etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.