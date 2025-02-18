THY'den KKTC'ye Avantajlı Uçak Bileti Kampanyası

THY'den KKTC Uçuşlarına Özel Avantajlı Biletler

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği seferlerde avantajlı bilet kampanyası başlattı. Uçuş fiyatları, vergiler hariç 949 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla yolculara sunuluyor.

Kampanya Tarihleri ve Detaylar

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 18-20 Şubat tarihleri arasında bilet satın alması gerekiyor. Alınan biletlerle, 24 Şubat ile 26 Mart tarihleri arasında KKTC'ye seyahat edilebilecek. Bu fırsat, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye THY'nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Uçuş planlarınızı yapmak ve bu avantajlı fırsatı değerlendirmek için acele edin!