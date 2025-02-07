THY, Ocak Ayında Yolcu Sayısını 6,8 Milyona Yükseltti

THY, Ocak Ayındaki Yolcu Sayısını Açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), Ocak 2025 dönemine ait yolcu sayısını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,2 artış göstererek 6,8 milyon kişiye ulaştı.

Kamu Aydınlatma Platformu'nda Yayımlandı

THY, bu verileri Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. Ocak 2024 döneminde toplam 6,3 milyon yolcu taşıyan THY, 2025 yılında bu sayıyı %8,2 oranında artırarak 6,8 milyon olarak kaydetti.

Transfer Yolcularında Artış

Dıştan dışa transfer yolcularının sayısı, Ocak 2024'te 2,6 milyon iken, 2025’in aynı döneminde %8,5 artarak 2,8 milyon oldu. Ayrıca, yolcu doluluk oranı %82,4 seviyesine yükseldi.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Doluluk Oranları

Yurt dışı doluluk oranı %82,3, yurt içi doluluk oranı ise %83,5 olarak gerçekleşti. Bu veriler, THY'nin güçlü seyahat talebini ve müşteri memnuniyetini ortaya koydu.

Arz Edilen Koltuk Kilometreleri

Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometresi (AKK), Ocak 2024’te 20 milyar iken, 2025’te %7,5 artışla 21,5 milyar olarak kaydedildi. Ayrıca, taşınan kargo ve posta miktarı, Ocak 2025 döneminde değişmeyerek 149,7 bin ton olarak belirlendi.

Filodaki Uçak Sayısı

2025 yılının Ocak ayı sonunda THY filolarında toplam 477 uçak bulunmaktadır. Bu trafik sonuçları, THY ana marka ve AJet verilerini içermektedir.