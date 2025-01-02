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THY, Uçaklardaki Haşerelere Karşı Aldığı Önlemleri Açıkladı

Türk Hava Yolları, uçaklarda haşere mücadele önlemlerini açıkladı ve yolcu güvenliğini ön planda tuttuğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:27
THY, Uçaklardaki Haşerelere Karşı Aldığı Önlemleri Açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda haşere görülebilme ihtimaline karşı alınan önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üstün, uçaklarda karşılaşılan her türlü haşereye karşı gereken tedbirlerin hızla alındığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bazı basın organlarında çıkan 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine yanıt veren Üstün, THY'nin güvenlik ve konfor standartlarını titizlikle sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, uçakların düzenli olarak ilaçlandığını belirtti.

Üstün'ün açıklamaları şöyle: 'Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir.'

Üstün, böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanması için uçak üreticileriyle yakın iş birliği içinde olduklarını da ekledi. 'THY, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır,' dedi.

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