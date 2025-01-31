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Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi: Rekor İhracat Rakamları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 dış ticaret verilerini değerlendirerek Türkiye'nin ihracatında önemli artışlar olduğunu kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:52
Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi: Rekor İhracat Rakamları

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aralık 2024 dönemine ait dış ticaret verileri ile turizm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, bu verilerin Türkiye'nin uluslararası kredibilitesine ve enflasyon mücadelesine olumlu yansımalar yaptığını bildirdi.

İhracatta Tarihi Rekor

Bakan Bolat, 2024'te Türkiye'nin mal ihracatının, bir önceki yıla göre 6,2 milyar dolar artarak 262 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değeri olma özelliğini taşıyor. Dış ticaret açığı ise 24 milyar dolar civarında bir iyileşme gösterdi.

Ekonomik İstikrar ve Büyüme

Bakan, ihracattaki artış ile ithalattaki azalışın, Türkiye'nin makroekonomik istikrarını güçlendirdiğini ve ekonomik büyümenin daha dengeli hale gelmesini sağladığını vurguladı. 2024'te 224 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bu ülkelerden 53'üne bir milyar doların üzerinde satış yapıldı.

Avrupa ve İslam Dünyası ile İlişkiler

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, bir önceki yıla göre %4,1 artarak 108,5 milyar dolara yükseldi. Türk Cumhuriyetleri'ne olan ihracat ise %12,8 artarak 11,1 milyar dolara ulaştı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle olan ihracat %5,8 artış göstererek 69,9 milyar dolara çıktı.

Turizm Gelirlerinde Artış

Bakan Bolat, 2024 yılında Türkiye'nin turizm gelirinin de %8,3 artışla 61,1 milyar dolara çıktığını açıkladı. Toplam ziyaretçi sayısının 62,2 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

İhracat Hedeflerine Ulaşma

2024 sonunda cari işlemler açığının GSYH'ya oranının %1'in altına ineceği tahmin ediliyor. Bolat, 375 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Bolat, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için Ticaret Bakanlığı olarak yürütülen destek programları ve ticari diplomasi inisiyatiflerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

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