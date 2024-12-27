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Ticaret Bakanı Bolat: 2025'te 1.3 Trilyon Dolar Milli Gelir Hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2025 yılında 1.3 trilyon dolar milli gelir hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:58
Ticaret Bakanı Bolat: 2025'te 1.3 Trilyon Dolar Milli Gelir Hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli'de Ekonomik Hedefleri Paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'de düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, bu yıl sonunda, bir trilyon 300 milyar dolar milli gelire ulaşacak bir ekonomi müjdesini 2025 yılının 3. ayı başında paylaşacaklarını belirtti.

Kocaeli'ye 22 yıllık iktidarları boyunca 305 milyar liralık hizmet ve eser kazandırdıklarını ifade eden Bolat, kentin üretim, istihdam ve ihracat alanında büyük bir başarı gösterdiğini vurguladı.

Kocaeli'nin İhracatı Yükseliyor

Bakan Bolat, Kocaeli'de 43 bin 375 esnafın bulunduğunu ve Gebze'de ise 9 bin 600 esnafın kayıtlı olduğunu duyurdu. Ayrıca, Kocaeli'nin bu yıl ihracat artış oranının yüzde 7,5 olduğunu belirten Bolat, genel ihracat artışının yüzde 2 ile 2,5 arasında gerçekleştiğini söyledi.

Kocaeli'nin ithalatında yüzde 11'lik azalma yaşandığını belirten Bolat, Kocaeli'nin ihracatının ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 72 iken, bu yıl yüzde 81'e yükseldiğini kaydetti.

Finansmana Erişimde Kolaylık Sağlanıyor

Merkez Bankası'nın politik faiz oranını 2,5 puan düşürdüğünü dile getiren Bolat, bunun enflasyonun düşmesi ile birlikte gerekli adımların atılacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığının Eximbank'ın sermayesini son 1,5 yılda 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükselttiğini belirterek, finansmana erişim sorununun kalmadığını vurguladı.

Bolat, bu yıl mal ve hizmet ihracatındaki artışların yanı sıra cari işlemler açığında ve dış ticaret açığında da önemli iyileşmeler sağlandığını belirtti.

Ekonomi ve İstihdamda Olumlu Gelişmeler

Büyümenin dış ticaretin katkısıyla iyi gittiğini kaydeden Bolat, istihdamda ve işsizliğin azaltılmasında olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Bakan, daha fazla insan gücü için mesleki ve teknik eğitime önem verdiklerinin altını çizdi.

Bakan Bolat, "Türkiye'deki ekonomik büyüme devam edecek. Sizler güçlendikçe Türkiye daha da büyüyecek." dedi. 2025 yılı sonunda cari işlemler açığındaki iyileşmelerin artacağını ve yeni kaynakların oluşturulacağını belirtti.

Toplantıya ayrıca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Ticaret Bakan yardımcıları, belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

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