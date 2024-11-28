Ticaret Bakanı Bolat, Ekim Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıklıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Ekim Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ait dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından detaylandırarak, hükümetin ekonomi programının meyvelerini aldıklarını vurguladı. Bolat, dış ticaret açığının, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre tam 44,3 milyar dolar gerilediğini belirtti.

İhracatta Tarihi Artış

Ekim ayında, ihracatın yüzde 3,1 artışla 23,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Bolat, altın ve enerji hariç ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22,1 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatının gerçekleştiğini ifade etti.

İthalatta Düşüş Devam Ediyor

Bolat, yılın 10 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216,2 milyar dolara çıktığını dile getirirken, ekim ayında ithalatın geçen yılın aynı ayına göre sabit kalarak 29,4 milyar dolar olduğu bilgisini verdi. Yılın 10 ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 düşerek 282 milyar dolar oldu.

Cari İşlemler Hesabında İyileşme

Yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 27,1 milyar dolar azalarak 340,1 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bolat, ocak-ekim döneminde dış ticaret açığının yüzde 30,1 azalışla 65,9 milyar dolara düştüğünü, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 7,7 puan artışla yüzde 76,7'ye yükseldiğini aktardı.

Finansal İstikrarı Güçlendiren Adımlar

Dış ticaretteki olumlu gelişmelerin, finansal ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirten Bolat, cari işlemler hesabındaki iyileşmelerin ülkenin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesini artırdığını vurguladı. “Bu durum enflasyonun düşürülmesi sürecine ilave destek olmaktadır.” dedi.

Yerli Üreticileri Koruma Vurgusu

Bolat, yerli üreticilerimizi haksız rekabetten korumak için ticaret politikası önlem ve uygulamalarını etkin biçimde sürdüreceklerini belirterek, “Dünyada yerli üreticilerini, ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı koruyan ülkeler arasındayız.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.