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Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'deki Krize Dikkat Çekti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu'nda Filistin'deki acılar ve Batı'nın sessizliği üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:56
Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'deki Krize Dikkat Çekti

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'deki Acıları Vurguladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28. Uluslararası İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşanan çatışmaların ağırlığına dikkat çekti. "50 bine yakın şehidimiz, yüz binlerce yaralımızın olduğu bu durumda batılı devletlerin demokrasi, özgürlük, hukuk, insan hakları ve savaş hukuku gibi kavramları sıkça dile getirmelerine rağmen, iş Müslüman ve Müslümanların acı çekmesine gelince üç maymunu oynadıklarını üzülerek ve teessüfle gözlüyoruz," dedi.

Bolat, Filistin'deki kriz hakkında farkındalığın artırılması ve uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Anadolu Ajansı ve diğer medya kuruluşlarına bu konudaki haberler için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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