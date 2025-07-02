Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Verilerini Açıkladı: Yüzde 8 Artışla 20,5 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, haziran ayı ihracat verilerini kamuoyuna duyurdu. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "İhracatımız haziranda (geçen yılın aynı ayına göre) yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu" dedi.

Bu olumlu sonuç, Türk ekonomisinin ihracat kapasitesinin artmasına katkı sağlarken, ülkedeki ticaret hacmini de güçlendiriyor. İhracat verilerinin artması, Türkiye’nin uluslararası ticaret sahnesindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Haziran 2025 Dış Ticaret Rakamları" basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Haziran 2025 Dış Ticaret Rakamları" basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.