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Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatifçilikle Kira Sorununa Çözüm Arıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapı kooperatifçiliğini güçlendirerek kira sorununu çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:02
Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatifçilikle Kira Sorununa Çözüm Arıyor

Ticaret Bakanı Bolat’tan Kooperatifler Yılı Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kira sorununun çözümü ile kirada oturan vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yapı kooperatifçiliğinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kooperatifçilik Üzerine Yılın Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Bolat, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Birleşmiş Milletler'in bu yılı "Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar" sloganıyla ilan ettiğini belirten Bolat, Bakanlık olarak çeşitli bakanlıklarla iş birliği içerisinde kooperatifçiliği geliştirme çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etti.

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)

Türkiye genelinde yaklaşık 49 bin kooperatif bulunduğunu hatırlatan Bakan Bolat, 6 milyonu aşkın kooperatif ortağının 4.5 milyon verisinin Kooperatif Bilgi Sistemi’ne (KOOPBİS) aktarıldığını duyurdu.

Kooperatifler Yılı kapsamında farkındalık artırılması için çeşitli çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Bolat, Aile ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle bir Hatıra Ormanı kurmayı planladıklarını da ekledi.

Esnaf Destekleri ve Krediler

Bakan Bolat, esnafa yönelik kredi desteklerinin arttığını belirtirken, Ahi Evran Vakfı kurulma çalışmalarının son aşamasına geldiğini de duyurdu. 2002'de 402 olan esnaf kredileri bugün itibarıyla 1000'e ulaştığını söyledi.

Kooperatiflerin, her biri 1.5 milyon lira seviyesine kadar yeni yatırımlar için kredi alabileceğini belirten Bolat, küçük işletmelerin kooperatifçilikle büyümelerini teşvik ettiklerini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji ve İhracat Potansiyeli

Yenilenebilir enerji kooperatiflerinin sanayi sitelerinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Bolat, kooperatiflerin dış ticaret alanında daha etkin bir rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı ve TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin desteklenmesi ve üst kuruluşların oluşturulmasının gerekliliğini vurguladılar.

Etkinlik sonunda, Bakan Bolat’a plaket takdim edilerek, kooperatif ürünlerinden oluşan gıda sepeti sunuldu.

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