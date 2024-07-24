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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd ile Ekonomik İlişkileri Geliştirdi

Bakan Ömer Bolat, Pakistan Büyükelçisiyle ekonomik ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:33
Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd ile Ekonomik İlişkileri Geliştirdi

Ticaret Bakanı, Pakistan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Detayları

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirildiğini belirtti.

Bakan, "Önümüzdeki dönem için bir yol haritası üzerinde çalıştık. Ülkemizin her alanda güçlü ilişkilere sahip olduğu kardeş ve dost ülke Pakistan ile ortaklığımızı daha ileriye taşımak için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin Gelişimi

Bu görüşme, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bolat’ın açıklamaları, ekonomik ve ticari bağlantıların derinleştirilmesine yönelik bir kararlılığı yansıtmakta.

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