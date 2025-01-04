Ticaret Bakanı Bolat'tan Hataylı Esnafa 200 Milyon TL Müjdesi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Hataylı Esnafa Müjde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da yaptığı açıklamada, TESKOMB'un kefaletiyle Halk Bankası'ndan Hataylı esnaflar için 200 milyon lira faiz sübvansiyonlu finansman sağlandığını duyurdu. Bolat, "Pazartesi sabahından itibaren bu kaynak TESKOMB üzerinden Halk Bankası'na aktarılacak," dedi.

Hatay'ın Zor Günleri

Hatay'ı ziyaretinde konuşan Bolat, bölgenin son yıllarda çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Sınır güvenliği, Suriye'deki iç savaşın getirdiği göç dalgaları ve 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremle Hatay'ın ağır hasar aldığını gözlemledik. Ancak devlet ve millet işbirliğiyle bu zor günlerin üstesinden gelmek için büyük çaba sarf ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Hatay'da Yeniden İmar Çalışmaları

Bakan Bolat, Hatay'ın şu anda en büyük şantiye alanlarından biri olduğunu, bölgedeki alt ve üst yapı projeleriyle ticaret ve konut alanlarının hızla yenilendiğini ifade etti. Bolat, "Yeni, modern ve yaşanabilir bir Hatay yaratmak için iş birliği yapıyoruz," dedi.

Suriye ile İlişkiler ve Ticaretin Geliştirilmesi

Bolat, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekerek, 8 Aralık 2024'te beklenen yönetim değişikliği ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçleneceğini, bunun ticaret, gümrük geçişleri ve yatırımlar alanında yeni fırsatlar yaratacağına inandığını vurguladı.

Hükümetin Çalışmaları ve Bütçe Harcamaları

Hatay'daki depremin etkilerini azaltmak için hükümetin yoğun çalışma içinde olduğunu belirten Bolat, 2023 ve 2024 bütçesinden 2,6 trilyon lira harcandığını dile getirdi. "Bu hızla inşaat sürecinin tamamlanması, hak sahiplerinin evlerine ve iş yerlerine kavuşması mümkün olacak," dedi.

Hatay'da Sanayi ve Ticaretin Canlanması

Hatay'ın sanayi ve ticaret potansiyelinin hızla geliştiğini ifade eden Bolat, bu yıl Hatay'ın yüzde 11 ihracat artışı sağladığını belirtti. Bolat, Hatay'ın uluslararası ticarette önemli bir köprü olacağına ve gelişmiş bir sanayi merkezi haline geleceğine inandığını kaydetti.