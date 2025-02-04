Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Gaziantep'te İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını duyurdu.

Yeni Dönem İçin Fikir Alışverişi

Bakan Bolat, programda, yeni dönemde özgür Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekler, fırsatlar ve muhtemel zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Suriye hükümeti ile sürdürülen görüşmelere de dikkat çeken Bolat, “2007 yılında imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nı yeniden uygulamaya almak için görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Ortak Hedefler

Bolat, amaçlarının Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğini “kazan kazan” prensibiyle güçlendirmek olduğunu vurgularken, iki ülke arasındaki ticaretin iki tarafın haklarına yarar sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Suriye ile 910 kilometre sınırları olduğunu hatırlatan Bolat, “Suriye’nin istikrarlı bir komşu olmasını istiyoruz” dedi.

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü İçin Yeni Düzenlemeler

Bakan Bolat, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin taleplerinin, sınır vilayetlerindeki valiliklerce arşiv araştırması sonrası hızla gerçekleştirileceğini vurguladı. Geçişlerin “pasaportla yapılacağı” bilgisini veren Bakan Bolat, ilk geçişlere ilişkin sürpriz bir uygulamayla “10 güne kadar valilerimizin izin vereceğini” duyurdu.

Hava Yolu ile Geçişler İçin Özel Vize Uygulaması

Bakan Bolat, hava yolu ile geçişlerde Suriye'den Türkiye'ye gelecek iş insanları için özel bir vize uygulaması bulunacağını belirtti. “İstizan vizesi” adı verilen bu vize türü ile Türkiye'ye sınırlı süreli olarak gelip ticaret ve yatırım görüşmeleri yapılabileceğini ifade etti.

(Sürecek)