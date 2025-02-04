DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Suriyeli iş adamlarıyla Gaziantep'te buluşarak Suriye-Türkiye ekonomik işbirliğini yeniden değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:12
Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Gaziantep'te İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını duyurdu.

Yeni Dönem İçin Fikir Alışverişi

Bakan Bolat, programda, yeni dönemde özgür Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekler, fırsatlar ve muhtemel zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Suriye hükümeti ile sürdürülen görüşmelere de dikkat çeken Bolat, “2007 yılında imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nı yeniden uygulamaya almak için görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Ortak Hedefler

Bolat, amaçlarının Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğini “kazan kazan” prensibiyle güçlendirmek olduğunu vurgularken, iki ülke arasındaki ticaretin iki tarafın haklarına yarar sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Suriye ile 910 kilometre sınırları olduğunu hatırlatan Bolat, “Suriye’nin istikrarlı bir komşu olmasını istiyoruz” dedi.

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü İçin Yeni Düzenlemeler

Bakan Bolat, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin taleplerinin, sınır vilayetlerindeki valiliklerce arşiv araştırması sonrası hızla gerçekleştirileceğini vurguladı. Geçişlerin “pasaportla yapılacağı” bilgisini veren Bakan Bolat, ilk geçişlere ilişkin sürpriz bir uygulamayla “10 güne kadar valilerimizin izin vereceğini” duyurdu.

Hava Yolu ile Geçişler İçin Özel Vize Uygulaması

Bakan Bolat, hava yolu ile geçişlerde Suriye'den Türkiye'ye gelecek iş insanları için özel bir vize uygulaması bulunacağını belirtti. “İstizan vizesi” adı verilen bu vize türü ile Türkiye'ye sınırlı süreli olarak gelip ticaret ve yatırım görüşmeleri yapılabileceğini ifade etti.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AGROEXPO 2023: İzmir Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Buluşturdu
2
İstanbul Piyasaları: Dolar ve Avro Fiyatları Artarken BIST 100 Yükselişte
3
TÜBİSAD, Dijital Kapsayıcılık Taahhüdü ile Teknolojik Eğitim Projelerine Devam Ediyor
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti
5
Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak
6
Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Bir Araya Geldi
7
Rekabet Kurulu Frito Lay Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısını Gerçekleştirdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor