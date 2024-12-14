Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, Ekonomik Büyümede 22 Yılda 5 Kat Artış Gösterdi

Ticaret Bakanı Bolat, Çankırı İl Kongresi'nde Ekonomik Büyümeyi Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 22 yıl içinde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür" dedi.

Çankırı'ya Yatırım ve Eserler

Bolat ayrıca, Çankırı'ya 22 yılda 55 milyar Türk lirası değerinde yatırım yapıldığını ve bu dönemde gerçekleştirilen eserlerin yaklaşık 78 yılda yapılanların üç katına ulaştığını aktardı. Çankırı'da Karatekin Üniversitesi'nin kurulması, 10 yeni hastane ile 26 sağlık tesisinin inşası gibi projelerle Çankırı'nın geleceğine yön verildiğini vurguladı.

Çankırı'nın Ekonomik Hedefleri

Çankırı'nın sadece tarım şehri değil, aynı zamanda sanayileşme aşamasında hızlı bir ilerleme kaydettiklerini kaydeden Bolat, "Çankırı, bir ihracat şehri haline geldi. Geçen yıl 800 milyon dolar ihracat, buna karşın 185 milyon dolar ithalat yaptı. Bu oranla, Çankırı 4 birim ihracat, 1 birim ithalat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Mali Büyüme ve İstikrar

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarına dikkat çekerek, milli gelirin 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldiğini, kişi başına milli gelirin de 3 bin 600 dolardan 14 bin 500-15 bin dolara çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik zorluklara rağmen istikrarlı bir büyüme süreci geçirdiğini de vurguladı.

Gelecek Hedefler

Bakan Bolat, önümüzdeki sene içerisinde depremin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti. Deprem bölgesine yapılacak yatırımlarla emeklilerin, esnafların ve diğer kesimlerin ekonomik olarak daha rahat bir döneme girebileceğini ifade etti.

Söz konusu kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'ndeki konuşması da canlı olarak takip edildi. Kongreye ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan gibi önemli isimler katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.