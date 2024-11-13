Ticaret Bakanı Bolat: Yabancı Yatırımları Artırmayı Hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, Yabancı Yatırımlar ve Dış Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye giren yabancı yatırımcı sayısının giderek arttığını belirtti. 2002'de dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız payın yüzde 0,2 iken, bunu yüzde 1'e ulaştırdıklarını vurguladı. 2028'e kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

Olumlu Dış Ticaret Verileri

Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, küresel ticaretteki durgunluğa rağmen Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler tablolarının olumlu seyrettiğini ifade etti. İthalatta 27,5 milyar, dış ticaret açığında ise 35,5 milyar dolarlık azalma yaşandığını hatırlattı.

Ocak-eylül döneminde cari işlemler açığının 5,3 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Bolat, “Bu rakamlara yaklaşık 57 milyar dolardan geldik. Türkiye, dünya ticaretinden aldığı payı sürekli artırıyor. Mal ihracatından aldığımız payı yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından aldığımız payı ise yüzde 1,35'e yükselttik.” dedi.

Yabancı Yatırımcı Sayısında Ciddi Artış

Türkiye'ye 1950-1980 döneminde yapılan doğrudan yabancı yatırımın 1 milyar dolar, 1980-2002 döneminde ise 15 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, 2003-2024 döneminde bu rakamın 271 milyar dolara ulaştığını söyledi. 2002'de 5 bin 600 olan yabancı yatırımcı sayısının bugün 83 bine yükseldiğini vurguladı. Bu artışın, ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar ile büyüme rakamlarındaki olumlu gelişmelerden kaynaklandığını vurguladı.

Gümrük Birliği ve BRICS Üyeliği

Bakan Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin BRICS topluluğuna üyelik başvurusunun değerlendirildiğini ifade etti. Bu durumun dış politikada çok boyutlu ilişkiler geliştirmek adına önemli olduğuna değindi.

Enflasyon ve İstihdam Rakamları

Bakan Bolat, Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke haline geldiğini belirterek, 2002 yılındaki teknopark sayısının 3'ten 98'e çıktığını söyledi. İşsizlik oranında son 17 ay boyunca tek haneli rakamların görüldüğüne dikkat çeken Bolat, son 22 yılda 12,5 milyon kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Tarım Sektöründe Reform Süreci

Hal Kanunu'nda yapılacak değişiklikler hakkında bilgi veren Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Esnafa verilen kredi desteği ile birlikte 850 bin esnafı vergiden muaf tuttuklarını aktardı.

İş ilişkileri ve Ticaret Rakamları

Bakan Bolat, ihracat rakamları üzerinde yapılan değerlendirmelere de yer verdi. Çin’in fiyat düşürücü etkisinin yanı sıra, kısmen düşen enerji fiyatlarına rağmen Türkiye’nin ihracat rakamlarını artırmayı başardığını belirtti.

Filistin ve Türkiye İlişkileri

Ticaret Bakanı, Türkiye'nin Filistin konusunda gösterdiği çabanın diğer ülkeler tarafından da takdir edildiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu alandaki konumunu net bir şekilde vurguladı.

Komisyonda Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.