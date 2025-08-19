Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2026'da Enflasyon %20'lere Gerileyince Piyasa İstikrarı Sağlanacak — 11. Laleli Fashion Shopping Festival

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2026'da Enflasyon %20'lere Gerileyince Piyasa İstikrarı Sağlanacak

11. Laleli Fashion Shopping Festivalın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, finansman koşullarının iyileşmesi ve enflasyonun düşmesiyle piyasada istikrar algısının güçleneceğini vurguladı. Törene Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Bolat'ın mesajı: 2026 ve piyasa beklentileri

Bolat, yurt içinde özellikle depremden etkilenen 11 vilayetin yeniden imarı ve bunun devlet bütçesine getirdiği yük ile yüksek enflasyonla mücadele döneminin zorluklarının büyük oranda geride kaldığını belirtti. Konuşmasında, "İnşallah 2026 yılında gerek finansman şartları, finansmana ulaşım, finansman maliyeti gerekse enflasyonun yüzde 20'li rakamlara düşmesiyle piyasadaki istikrar algısının yerleşmesi ve ümidimiz başta Avrupa olmak üzere dünyada talep şartlarının yukarıya doğru iyileşmesidir."

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek barışın yakında sağlanmasının küresel ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti: "Artık çok yakın bir zamanda ateşkes ve barış anlaşmasıyla sonuçlanması durumunda çok daha iyi parlak günleri hep birlikte ekonomide de göreceğiz."

İş dünyasında periyodik konsolidasyon süreçlerine dikkat çeken Bolat, kontrolsüz büyümenin getirdiği riskleri şöyle özetledi: "Sürekli büyüme bir obezite meydana getiriyor ve bu büyümenin getirdiği aşırı borçlanma zorlaştırıyor. Bazen iş yerleri büyüdüğünü zannederken finans şartlarının bozulması nedeniyle zayıflıyor, bazen ise kendine çeki düzen verdiğinde toparlanma sürecine girdiğinde güçleniyor ve dayanıklılığını artırıyor."

İhracat ve finansman destekleri

Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinin küresel koşullardan etkilendiğini belirtip, geçmiş başarıları hatırlarken geleceğe bakmanın önemine işaret etti. Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşılmasının beklendiğini ve ihracatın ilk 7 ayında %5,1 arttığını söyledi. Bakanlık olarak bütçenin yüzde 60'ının teşvik ve desteklere ayrıldığını vurguladı.

Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçılara mevut sağlanan kaynaklara değinen Bolat, "Piyasa maliyetlerinin yarısı, yüzde 27 ile finansman sağlıyoruz." ifadelerini kullandı ve enflasyon ile faizlerdeki gerilemenin devam etmesi halinde "Türk Eximbank reeskont kredilerinin maliyetleri de yüzde 20'lerin altına gerileyecek." öngörüsünü paylaştı. Ayrıca ihracatçılara sağlanan kaynak tutarını 52 milyar dolar olarak açıkladı.

Sektör temsilcilerinden Laleli vurgusu

TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Laleli'nin özgün iş modeline dikkat çekerek, "Çözümsüz bulunduğunuz noktada diyoruz ki Laleli modelini uygulayalım." dedi ve Türkiye'nin tekstil ile hazır giyimde Doğu Bloku ülkelerinde markalaşma öncüsü olduğuna değindi. Gültepe ayrıca sektörün zorlu bir enflasyon dönemini geride bıraktığına ve önümüzdeki dönemde üretim ile ihracat rekorları kırılacağına inandığını belirtti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, dönemsel sıkıntılara rağmen ihracat, üretim ve istihdamı yükseltmek için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ise festivalin 11 yıldır aralıksız düzenlendiğini, Laleli esnafına teşekkür ettiğini ve Laleli'nin markasını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eyyüpkoca, festival kapsamında Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerinden yüksek alım gücüne sahip firmaların davet edildiğini, üç gün boyunca bu firmaların ağırlanacağını ve ticarete katkı sağlanacağını söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Laleli'nin tekstil açısından önemine vurgu yaparak festivalin Türkiye ve Laleli esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Defilede Filistin teması

Tören sonrası gerçekleştirilen defile sonunda modeller, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı ve saldırıları bağlamında Filistin'i temsilen omuzlarına kefiye takarak sahnede yürüdü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği'nin (LASİAD), Fatih'te düzenlenen 11. Laleli Tekstil Giyim Alışveriş Festivali açılış programına katılarak konuşma yaptı.