DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

Ticaret Bakanlığı 11 İlde Un Fabrikalarına Fahiş Fiyat Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 un fabrikasında fahiş fiyat artışı tespit etti, 17 firmaya yaptırım süreci başlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:22
Ticaret Bakanlığı 11 İlde Un Fabrikalarına Fahiş Fiyat Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı Fahiş Fiyat Artışlarını Cezalandırıyor

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 21 un fabrikasında 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatlarını inceledi. Yapılan denetimlerin sonucunda 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı fiyat artışı yaptığı tespit edildi ve gerekli yaptırımlar için süreç başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla temel gıda ürünleri üzerinde titiz takip gerçekleştirildiği vurgulandı. Ekmeklik un fiyatlarındaki dalgalanmaları incelemek üzere yapılan kapsamlı denetimlerin detayları paylaşıldı:

"Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde faaliyette bulunan 21 un fabrikasında yapılan denetimlerde, 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları incelenmiştir. Bu denetimlerde, il müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

Piyasa Düzenini Bozan Firmalara Yaptırım Uygulanacak

Açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalar hakkında idari süreçler başlatıldığı belirtildi. Her bir firma için hazırlanan tutanakların, firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceği kaydedildi. Kurulun, piyasa düzenini bozma gerekçesiyle fahiş fiyat artışı yapan firmalara gerekli yaptırımları en kısa süre içinde uygulayacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda şeffaflık ve adaletin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Piyasa dengesine zarar veren davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği ifade edilerek, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
2
2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti
3
TCMB Günlük Döviz Kurları - 15:30
4
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar
5
Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Yatırımları Artıyor
6
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 106 Milyar Lira
7
Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Nedeni ortaya çıktı: Duyanlar kuyumcuya koştu

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''