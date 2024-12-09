Ticaret Bakanlığı 11 İlde Un Fabrikalarına Fahiş Fiyat Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı Fahiş Fiyat Artışlarını Cezalandırıyor

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 21 un fabrikasında 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatlarını inceledi. Yapılan denetimlerin sonucunda 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı fiyat artışı yaptığı tespit edildi ve gerekli yaptırımlar için süreç başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla temel gıda ürünleri üzerinde titiz takip gerçekleştirildiği vurgulandı. Ekmeklik un fiyatlarındaki dalgalanmaları incelemek üzere yapılan kapsamlı denetimlerin detayları paylaşıldı:

"Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde faaliyette bulunan 21 un fabrikasında yapılan denetimlerde, 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları incelenmiştir. Bu denetimlerde, il müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

Piyasa Düzenini Bozan Firmalara Yaptırım Uygulanacak

Açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalar hakkında idari süreçler başlatıldığı belirtildi. Her bir firma için hazırlanan tutanakların, firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceği kaydedildi. Kurulun, piyasa düzenini bozma gerekçesiyle fahiş fiyat artışı yapan firmalara gerekli yaptırımları en kısa süre içinde uygulayacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda şeffaflık ve adaletin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Piyasa dengesine zarar veren davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği ifade edilerek, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.