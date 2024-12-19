Ticaret Bakanlığı, 2024'te 5,2 Milyar Dolarlık İthal Ürün Denetledi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) aracılığıyla oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara ve yapı malzemelerinden ayakkabı ile deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar toplam 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürününün denetimini gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürün güvenliğinin sağlanmasında teknik mevzuatın ihlal edilmemesinin ve ülkede uygun olmayan ve güvensiz ithal ürünlerin pazara girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığına vurgu yapıldı.

TAREKS sayesinde ithalat süreçlerinin başvuru, denetim ve izin aşamalarının verimli bir şekilde yönetildiği belirtilirken, ürün güvenliği mevzuatına dair tüm işlemlerin çevrim içi ve 24 saat esasına göre kesintisiz takip edildiği ifade edildi.

Aynı açıklamada, TAREKS'e sanayi ürünlerinin ithalatı için bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen 3,6 milyon başvurunun risk analizinden geçirildiği aktarıldı.

Güvensiz Ürünlere Karşı Kararlılık