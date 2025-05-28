Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Fiyat Denetimlerine Hız Verdi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı Öncesi Fiyat ve Etiket Denetimi Gerçekleştirdi

İstanbul, Kurban Bayramı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bayramda artan tüketimi dikkate alarak yapılan denetimlerin önemini vurguladı.

Bakanlık ekipleri, İstanbul'un 30 ilçesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, marketlerdeki şeker, tatlı ve kuruyemiş gibi bayram favorisinin etiketleri incelendi. Ürünlerin birim ve stok fiyatları, fiyatların geçerli olduğu tarihler ve menşeleri kontrol edildi. Kasada ve raf fiyatlarının karşılaştırılması da yapıldı.

Menteşe: Olumsuzluğa İdari Yaptırım Uygulanacak

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin Tarihi Mısır Çarşısı'nda 7 ekip ile sürdüğünü belirtti ve şunları ifade etti: "Olumsuzluk varsa idari yaptırım uygulayacağız, yoksa da işletmelerimize 'hayırlı işler' dileyeceğiz."

Menteşe, denetimlerin vatandaşı koruma amacı güttüğünü vurguladı. "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasalardaki düzensizlikleri önlemek amacıyla denetimlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Denetimlerin Sıklığı ve Kapsamı

Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde hem alış hem de satış faturalarını inceleyeceklerini belirten Menteşe, olumsuz fiyat farkları görüldüğünde bu durumun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirileceğini söyledi. Denetimlerin sonucunda idari yaptırımlar 143 bin 930 liradan başlayarak 1 milyon 430 bin liraya kadar varabiliyor.

Bunun yanı sıra, kafeterya ve pastanelerde menü bulundurma zorunluluğunun da denetlendiğini ifade etti.

200 Milyon Liralık İdari İşlem Uygulandı

İsmail Menteşe, Ocak ayından bu yana 9 bin 316 market ve 9 bin 298 restoran, kafe ile pastanede denetim yapıldığını belirtti. Yaklaşık 31 bin ürünün haksız fiyat açısından incelendiğini ve 5 ay içerisinde fiyat etiketi ve menü denetimlerinde 200 milyon liralık idari işlem tesis edildiğini açıkladı.

Menteşe, yakında yola çıkacak olan vatandaşlardan alışverişlerde herhangi bir aksaklık görmeleri durumunda CİMER ya da Alo 175 Tüketici Dayanışma Hattı aracılığıyla şikayette bulunmalarını istedi. Denetimlerin, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak durmaksızın devam edeceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un çeşitli yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik İstanbul'un 30 ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un çeşitli yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik İstanbul'un 30 ilçesinde denetim gerçekleştirdi.