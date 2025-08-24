Ticaret Bakanlığı: 'Kurasız Hac' Reklamlarına Para Cezası ve Yayın Durdurma

Ticaret Bakanlığı, 'kurasız hac' reklamlarına yaptırım kararı aldı

Bakanlık açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu değerlendirmeleri sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin tanıtımlarına yaptırım uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Karar kapsamında, 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi yanıltıcı ifadeler içeren reklamlar için idari para cezası ve reklamların durdurulması yaptırımı getirildi.

Değerlendirme ve gerekçe

Açıklamada, Reklam Kurulu'nun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi. Metinde belirtildiği üzere, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği hatırlatıldı.

Reklam Kurulu değerlendirmesinde, 'kurasız hac' ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar sonucunda vatandaşların; hac vizesi yerine ticari veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollara yönlendirilmesi halinde hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada doğrudan örnek ifadeler olarak, acenteler tarafından kullanılan 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', 'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi aldatıcı içeriklerin tespit edildiği ve bu tür tanıtımlara karşı yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Uyarı: Resmi duyurular esas alınmalı

Bakanlık açıklamasında, mağduriyet yaşanmaması için 'kurasız hac' ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine işaret edildi. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularının esas alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir.