DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.687.768,77 0,37%

Ticaret Bakanlığı: 'Kurasız Hac' Reklamlarına Para Cezası ve Yayın Durdurma

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 'kurasız hac' ve 'özel hac vizesi' gibi aldatıcı reklamlara idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:13
Ticaret Bakanlığı: 'Kurasız Hac' Reklamlarına Para Cezası ve Yayın Durdurma

Ticaret Bakanlığı, 'kurasız hac' reklamlarına yaptırım kararı aldı

Bakanlık açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu değerlendirmeleri sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin tanıtımlarına yaptırım uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Karar kapsamında, 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi yanıltıcı ifadeler içeren reklamlar için idari para cezası ve reklamların durdurulması yaptırımı getirildi.

Değerlendirme ve gerekçe

Açıklamada, Reklam Kurulu'nun, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları resmi prosedürler dışında yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi. Metinde belirtildiği üzere, Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca kura yöntemiyle belirlenen kişilerin hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirebildiği hatırlatıldı.

Reklam Kurulu değerlendirmesinde, 'kurasız hac' ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar sonucunda vatandaşların; hac vizesi yerine ticari veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollara yönlendirilmesi halinde hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada doğrudan örnek ifadeler olarak, acenteler tarafından kullanılan 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', 'özel hac vizesi', 'kurasız hac' gibi aldatıcı içeriklerin tespit edildiği ve bu tür tanıtımlara karşı yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Uyarı: Resmi duyurular esas alınmalı

Bakanlık açıklamasında, mağduriyet yaşanmaması için 'kurasız hac' ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine işaret edildi. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularının esas alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek, mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka ve 3D Teknolojisi Tekstilde İsrafı Azaltıyor
2
Brent petrol ikinci çeyrekte yüzde 10,8 geriledi
3
Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı — ABD, AB ve İngiltere'de Sert Artış
4
Emtia Piyasaları Fed'in Faiz İndirimi Beklentisini Fiyatlıyor — Gümüş Altını Solladı
5
Toplu Yemekte Gıda Güvenliği Uyarısı: Lisanslı Firmalarla Çalışın
6
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı
7
Modoko'dan Türk Dizileriyle Mobilya İhracatında Sıçrama Önerisi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı