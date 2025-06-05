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Ticaret Bakanlığı'ndan 12,5 Ton Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda yapılan operasyonda 12,5 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:00
Ticaret Bakanlığı'ndan 12,5 Ton Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Alkollü İçki Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 15 milyon lira değerinde 12,5 ton alkollü içki ele geçirdi. Bu operasyon, Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan bir uyarı üzerine başlatıldı.

Açıklamada, ATS cihazı takılı olan tırdan bu cihazın söküldüğüne dair bildirim alındığı ve bu nedenle Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Otoyolda yapılan kontroller sonucunda, tırda yaklaşık 12,5 ton (23 bin 694 şişe) kaçak içki tespit edildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu ifade edildi. Operasyon sonucunda kaçak içkilere ve ilgili araca el konuldu.

Ayrıca, sorgulamanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Fiziki denetimlerin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemlerimizle kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi sürekli artırıyoruz" denildi.

Bakanlık; toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetlerle kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti. Ayrıca, ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda denetim ve operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirilen...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon lira değerinde 12,5 ton alkollü içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirilen...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon lira değerinde 12,5 ton alkollü içki ele geçirildi.

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